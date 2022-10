Novověk skončil, od 60. let žijeme ve světověku. To zcela mění i naše myšlení, od vědeckého pitvání detailů zpět k chápání celku

Vyrostl z mravních základů první republiky. Jako kluk ještě zažil prezidenta Masaryka, jak v roce 1934 velel na koni vojenské přehlídce na Václavském náměstí. „Pro mě byl mravní skálou, mužem, který obstál v mnoha bojích a životních zkouškách.“ Chtěl se stát také podobnou skálou. Jako spousta vrstevníků, kteří pod Masarykovým vlivem uvažovali podobně, přijal za svůj životní cíl, že se bude jako člověk zlepšovat celý život. Že se bude snažit nepřehlédnout nic cenného, co kdy vstoupí do jeho života, a bude to sám sebou dál rozvíjet.

Navždycky si zapamatoval, jak na něj zapůsobilo, když si v sedmnácti letech přečetl román Irvinga Stonea Žízeň po životě, o malíři van Goghovi. Zvládl to za noc. „Poprvé jsem z hloubi duše zažil, že nečtu, abych se co nejdřív dozvěděl, jak to dopadne, ale proto, že se dozvídám něco nového o sobě.“ Celé to dospívání i kus dospělého života kupodivu zvládl bez