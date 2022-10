Dělám si inventuru svého díla a bilancuju, říká mimořádná osobnost české výtvarné scény Věra Nováková

Když mohla se svým manželem Pavlem Brázdou na začátku 90. let vystavit svou tvorbu vůbec poprvé, cítila se jako zvíře, které vylezlo z díry. „Vždyť jsme čtyřicet let bloudili komunistickou pouští!“ vzpomíná šestadevadesátiletá malířka v rozhovoru pro Deník N na svůj jinak bohatý život. Na malování teď mimořádná osobnost české výtvarné scény prý nemá čas, protože bilancuje, uklízí a vyklízí… Výběr z jejího celoživotního díla je do 16. října vystaven v pražském Doxu.

V rozhovoru se dočtete:

Proč byla Věra Nováková označena za nepřítele lidu.

Co s manželem dělali po vyhazovu ze studií.

Jak v roce 1968 pakovali kufry.

Z čeho žili během komunistického zákazu.

A proč nikdy neprodává své obrazy.

Vaše aktuální sólová výstava v Doxu s názvem Via vitae začíná vaším autoportrétem. Jakým životním obdobím jste si zrovna procházela, když jste ho malovala?

Měla jsem těsně po maturitě. Byl konec války a všude vládla euforie ze svobody, ještě jsme byli plni naděje. Za války byly všechny vysoké školy zavřené a teď jsme konečně mohli jít studovat. Na základě talentových zkoušek jsem byla přijata na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru monumentální malby u profesora Vladimíra Sychry.

Chtěla jsem se naučit malovat, seznámit se s různými technikami. Doba byla plná nadšení a velkých možností. Ale najednou bum! Po komunistickém puči – v únoru 1948 – byly na klíčová místa do ministerstev, úřadů a škol dosazeny takzvané komunistické buňky, které měly za úkol vyčistit společnost od všech, kdo nesouzněli s komunistickou ideologií.

V našem ateliéru byl takovým nasazeným komunistickým informátorem Laco Gandl (slovenský malíř Ladislav Gandl, 1919–1992, pozn. red.), který měl za úkol zjistit od svých spolužáků, co si kdo myslí o změně řízení. V důvěře a poválečné euforii mě neznepokojovalo ani to, že Laco chodil se zápisníkem po ateliéru a zapisoval si, kdo co povídá. Myslela jsem si, že to je podivínský zvyk, že si třeba píše básně, neměla jsem sebemenší podezření.

Až jednoho dne