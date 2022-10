„Barbarské“ severokorejské rakety duní ostošest. Proč je někdo prostě nesestřelí?

KLDR za pouhých pár dní stihla odpálit přes šest raket a také zlomit rekord – ještě nikdy neprovedla tolik střeleckých zkoušek jako letos, a to je teprve začátek října. O obavách, že rakety jsou předvojem dalšího testu jaderné zbraně, ani nemluvě.

První vzlétla do vzduchu jen okamžik po šesté ranní, druhá kolem čtvrt na sedm. Oproti té první se ta další možná opozdila a vystoupala jen do poloviční výšky 50 kilometrů oproti 100 kilometrům předchůdkyně, ale zato doletěla mnohem dál: 800 kilometrů místo 350. Obě však směřovaly do Japonského moře.

Tak aspoň události včerejšího rána popisují japonská pobřežní stráž a tamní ministerstvo obrany.

Verze jihokorejské armády se drobně liší. Severokorejské rakety podle ní odstartovaly od Pchjongjangu mezi 6:01 a 6:23 a dosáhly maximální výšky 80 (u první) a 60 kilometrů (u druhé). Identifikovala je jako balistické střely krátkého doletu, a ten dolet směřovaly do Východního moře.

Severní Korea na Mars!

Ale to jsou ve výsledku nepodstatné rozdíly – včetně jindy podstatného faktu, že témuž moři mezi Korejským poloostrovem, Japonským souostrovím a nejvýchodnějším výběžkem Ruska říkají Japonci Japonské moře, Jihokorejci Východní moře a Severokorejci zas pro změnu Východní korejské moře.

Důležitá je většina, na níž se Japonci a Jihokorejci shodují. A sice, že