Aréna N: Moje výhoda? Ženy jsou matky a chtějí mír, říká Danuše Nerudová. Mezi mladými lidmi prý zvedla tsunami

Pokud se Danuše Nerudová stane prezidentkou, po tradičně první cestě na Slovensko by navštívila napadenou Ukrajinu. V Aréně N bývalá rektorka Mendelovy univerzity kritizuje Václava Klause za to, že na mnoho let zakonzervoval téma globální změny klimatu, Miloš Zeman už podle ní nekonzervuje vůbec nic. Vyjádřila se i k problematice adopcí homosexuálními páry. „Představte si, že máte syna, který má rád muže a nemá stejná práva jako ostatní. Jak by vám bylo?“