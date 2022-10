Začal 24. Designblok. Vydejte se do lesa plného designu, módy, řemesel, moderních technologií a nekonečné inspirace

Za renesancí tradičních řemesel, úspěšným rodinným podnikáním nebo současným českým porcelánem a sklem do Uměleckoprůmyslového muzea, za módou do kostela Sacre Coeur a za designéry, značkami i školními instalacemi do Gabriel Loci. Na návštěvníky Designbloku letos čeká přes 180 instalací, módní přehlídky i každodenní maraton edukativních přednášek v srdci festivalu, Designerii, kterou letos v hravou oázu inspirovanou podhoubím proměnily designérky Monika Matějková a Veronika Watzková ze studia MY DVĚ. Čtyřiadvacátý ročník největší přehlídky designu a módy ve střední Evropě s tématem Les probíhá od 5. do 9. října 2022.