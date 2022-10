Pointa N: Jak Pat a Mat svrhávali vládu

Pokud někdo opravdu věřil, že dva v podstatě neznámí aktivisté dokážou sjednotit celou protivládní scénu, svrhnout vládu a najmenovat si vlastní, čeká ho zřejmě tvrdé procitnutí. Organizátoři nedávných demonstrací se rozhádali. Jak už to bývá, peníze byly až na prvním místě.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Moláček.

Česká republika na posledním místě

Bylo jen otázkou času, kdy protivládní protesty a jejich organizátoři narazí na meze svých možností. Zdá se, že tento čas přišel. Iniciativa s honosným názvem „Česká republika na prvním místě“ nejspíš končí, protože se ukázalo, že na prvním místě bylo něco úplně jiného. Osobní ambice, ega a samozřejmě peníze.

Když se Ladislavu Vrabelovi podařilo začátkem září dostat desítky tisíc lidí na Václavské náměstí, začali se novináři zajímat, jak to prakticky neznámý aktivista dokázal. Na nic senzačního nikdo nepřišel. Vrabel byl zkrátka ve správnou chvíli na správném místě. A nenechal se odradit tím, že na předchozí demonstrace proti pandemickému zákonu mu chodilo pár zoufalců.

Jenže během prázdnin mezi lidmi eskaloval strach z rostoucích cen energií a vláda zaspala na dovolených. Národ neuklidňovala a tisíce lidí najednou hledaly možnost vyjádřit svůj protest. Demonstrace naplánovaná na první poprázdninovou sobotu se nabízela, výzvy se sociálními sítěmi šířily jako stepní požár. Všichni třetího září na Václavák!

Dvojice organizátorů Ladislav Vrabel a Jiří Havel měla najednou desítky tisíc lidí pod pódiem a stovky tisíc korun na účtech. A to dokáže zamotat hlavu leckomu. Dopadlo to, jak to dopadnout muselo. Vrabel s Havlem se rozhádali a přetahují se o kontrolu nad penězi, které jim důvěřiví podporovatelé poslali.

Došlo i na zveřejňování nahrávek vzájemných rozhovorů, malá ukázka: