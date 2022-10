Kdo dostane literárního Nobela: Bude to Rushdie, nebo Adichieová?

Každoroční kolo spekulací o tom, kdo letos získá Nobelovu cenu za literaturu, právě dnes najde své řešení. Bude to žena? Bude z literárně exotické destinace? Nebo to bude Salman Rushdie? A co na to Haruki Murakami?

Nobelovu cenu za literaturu vyhlašuje Švédská akademie, jedna ze švédských královských akademií, které vyhlašují mimo jiné i vědecké Nobely a Nobelovu cenu míru. Zatímco vítěze vědeckých Nobelů, kteří byli tento týden též vyhlášeni, většinou nikdo nekritizuje, laureáti Nobelovy ceny za literaturu (a leckdy i laureáti Nobelovy ceny míru) bývají zpochybňováni.

V posledních pěti letech se ocenění Nobelovou cenou za literaturu dočkali britský spisovatel japonského původu Kazuo Ishiguro, Polka Olga Tokarczuková, kontroverzní Rakušan Peter Handke či americká básnířka Louise Glucková.

Loni do sestavy nobelistů přibyl původem tanzanský britský spisovatel Abdulrazak Gurnah, kterého Švédská akademie ocenila za „nekompromisní a empatické pronikání prvků kolonialismu a osudu uprchlíka v propasti mezi kulturami a kontinenty“. Gurnah byl prvním oceněným černošským autorem po Toni Morrisonové, která cenu získala v roce 1993.

Rushdie, Murakami, nebo Adichieová?

Švédská akademie má ve zvyku upozorňovat na minoritnější, širší čtenářské veřejnosti často neznámé autory; důležitou roli v posledních letech hrají i