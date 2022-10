„Všech, kteří nám mohli nastavovat zrcadlo, jsme se zbavili.“ Jiří Gruša Čechy nešetřil

Loni uplynulo deset let od smrti Jiřího Gruši a letos 25 let od uzavření Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, na které měl Gruša zásadní podíl jako český velvyslanec v Německé spolkové republice. A to přesto, že původním povoláním byl překladatel, básník, esejista a romanopisec.