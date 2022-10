Prahu čekají dva summity: jeden pro média, druhý důležitý. Spíš než o závěry jde o vzkaz Putinovi

Do Prahy se na evropský summit zítra sjedou zástupci více než čtyřiceti zemí. Celkem se na Pražský hrad chystá asi dva a půl tisíce zahraničních návštěvníků, polovina z toho jsou akreditovaní novináři z celého světa. „Pro Českou republiku je to symbolicky velice důležitá akce, protože bude vidět více než obvykle. Možná se na tom někteří euroskeptici naučí, že Evropská unie není jen strašák a že je to spíše nástroj, který nám pomáhá,“ popisuje politolog Vít Hloušek.