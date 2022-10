Vývoj bojů: Rusové pokračují v ústupu, Ukrajinci obdrželi rakety schopné zastavit mobilizované masy

Na severovýchodě Rusové ustupují k městu, které musí udržet, pokud nechtějí utrpět další velkou porážku.

U Chersonu Rusům hrozí ještě větší katastrofa, než jakou zažívají nyní.

Ukrajinské HIMARS již mají rakety speciálně navržené proti živé síle.

Co znamenají neobvyklé světelné sloupy nad ruskými městy.

Ruská ponorka se neztratila a jaderný vlak je falešný poplach (téměř jistě).

Mapy dne – co je nového na bojištích; jak se za pět dní posunula fronta u Chersonu; agresivní útok na Rusy obsazenou vesnici; pohled na boj tanku z ruské perspektivy;

Videa dne – záběry z bojů na jižní frontě ukazují prostředí, ve kterém boje probíhají; vítání ukrajinských vojáků v osvobozené vesnici; válka z pohledu Ruska.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze 4. 10. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

U Chersonu hrozí Rusům ještě větší katastrofa, než jakou zažívají nyní. Ruská válka pokračuje tak katastrofálně, že ve středu, ještě před zveřejněním vývoje bojů, se objevovaly zprávy o možnosti, že Putin v plánovaném projevu vyhlásí Ukrajině válku a po téměř osmi měsících války přestane hrát hru na speciální vojenskou operaci.

V době vydání tohoto článku není známo více, ale i kdyby to udělal, vysvětlení, že teprve nyní se Rusové konečně začnou pořádně snažit, je nepravdivé. Mnohem blíže pravdě byl velitel ukrajinské armády Zalužnyj, když komentoval ruskou mobilizaci. Ukrajinci už porazili ruskou profesionální armádu, nyní proti nim Putin pošle armádu nevycvičených kuchařů, úředníků a učitelů.

Rusko neskrývá žádné tajné eso (kromě zbraní hromadného ničení). Neumí nic navíc, než doposud ukázalo. Nemá žádné zázračné zbraně, které by ještě nenasadilo, a jen čeká na vhodný okamžik, kdy tak učiní. Nemá ani žádné elitní vojáky, které by si šetřilo pro pochod na Kyjev. Takoví zahynuli na letišti Hostomel a podobných místech. Putin může nasadit pouze masy nevycvičených vojáků. V tom by mu mohlo pomoci vyhlášení války (například všeobecná mobilizace).

Kreml ale poslal mnoho nejlepších jednotek do Chersonu, kam je vylákali Ukrajinci, aby chyběly u Izjumu. Nyní tytéž jednotky prchají před obklíčením a totálním zničením.

Během úterý a středy přicházely zprávy o osvobození stále dalších nových vesnic. Rusové včera večer přiznali ztrátu sedmnácti z nich. Ustoupili od vesnice Dudčany na břehu Dněpru o téměř 20 kilometrů jižněji, ztratili také Davydiv Brid a snaží se vytvořit novou obrannou linii. V tuto chvíli není jasné, zda a kde se jim to podařilo. Ukrajinský útok směřuje na Beryslav a vodní elektrárnu v jeho blízkosti. Pokud by se tam ukrajinské jednotky dostaly, Cherson by byl pro Rusy neudržitelný.

Nejpřesnější mapa, kterou lze v tuto chvíli použít, je stará několik hodin. Pochází ze spolehlivého účtu, který se věnuje geolokaci událostí z fotografií a videí. Ve středu v půl jedné autoři napsali, že přichází řada zvěstí, že Rusové k Nové Kachovce nejen ustupují, ale dokonce