Je to akce, která nemá obdoby. Jeden z lídrů si přiveze padesát vlastních bodyguardů, popisuje policista přípravy summitu

Praha se připravuje na jednání skoro padesáti státníků. Summity, které se konají ve čtvrtek a pátek, podle Martina Kaisera z policejní ochranné služby představují největší operaci z hlediska bezpečnosti v novodobé české historii. Některé hlavy států si s sebou přivezou vlastní neprůstřelná auta. „Je tam extrémnější případ, kdy si jeden ze státníků přiveze padesát ochránců,“ popisuje policista složitosti příprav. Popisuje také, kam by koncem pracovního týdne lidé v Praze radši vůbec neměli chodit.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jaká budou v Praze bezpečnostní opatření.

Jak jednotliví státníci do Česka přijedou.

Proč si někteří státníci přivezou vlastní neprůstřelná auta nebo proč budou na letištích ostřelovači.

Do Prahy se slétnou desítky světových lídrů, o jak mimořádnou událost se jedná? Lze bezpečnostní opatření srovnat s něčím v minulosti?

V novodobé historii ochranné služby se to nedá srovnat s ničím. Nikdy jsme tady neměli na padesát chráněných lidí. Jedná se o událost mimořádných rozměrů, která si vyžádala dlouhodobé plánování, některé aspekty se ještě ladí a budou ladit i během dneška a zítřka. Jednání se zahraničím byla započata už před dvěma lety. Je to mravenčí práce, která trvá až doteď. Historicky pro nás nemá obdoby. Můžeme to srovnat snad jen s pohřbem prezidenta Václava Havla, tehdy ale většina chráněných státníků po obřadu odletěla pryč. Nyní tady drtivá většina chráněných lidí bude přespávat.

V kolika hotelích budou bydlet?

V současné době jich je