Pointa N: Spolu nechce hradní blamáž, Klaus zase Motoristy sobě

Dnešní dění okomentoval Prokop Vodrážka, situaci kolem prezidentských kandidátů sledoval Jan Tvrdoň a zátah policistů v Brně rozebral Lukáš Prchal.

Racionální volba

Koalice Spolu krátce po poledni oznámila svůj postup pro lednové prezidentské volby. Svého vlastního kandidáta nepostaví, v prvním kole podpořila kandidaturu Petra Pavla, Danuše Nerudové a Pavla Fischera.

Na jednu stranu jde o zdánlivou ukázku slabosti. Vítěz sněmovních voleb, hlavní vládní síla, která před pár dny drtivě vyhrála v senátních volbách, není schopna postavit svého uchazeče o nejvyšší ústavní post.

Z hlediska voleb a jejich výsledku je to ale velmi racionální postoj. Kandidát Spolu by totiž bezpochyby dále štěpil podporu mezi kandidáty, kteří jsou pro koalici přijatelní. Řada vládních voličů navíc podle dostupných dat již nyní zvažuje právě tyto tři kandidáty (a také senátora Marka Hilšera).

Oznámení Spolu tak jde číst následujícím způsobem: vlastní kandidát koalice by neměl šanci volby vyhrát, nejspíš by se nedostal ani do druhého kola. Spolu tak nehodlá riskovat blamáž, voleb se však alespoň zprostředkovaně zúčastnit musí. Vsadit chce na potenciálního vítěze, proto