Začíná být jedno, jestli ANO postaví Babiše. Spolu si nemohlo dovolit nedělat nic, říká politolog

Koalice Spolu včera oznámila, že do prezidentských voleb nevyšle vlastního kandidáta a podpoří Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Pavla Fischera. Politolog Roman Chytilek z Fakulty sociálních studií a Institutu SYRI Masarykovy univerzity to považuje za racionální krok. „Může jít i o snahu naznačit dalším kandidátům, typicky panu Hilšerovi, že šance na jeho zvolení jsou letos zanedbatelné,“ popisuje Chytilek jednu z možných motivací Spolu.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Je pro koalici Spolu jako silný politický subjekt problém, že nenašla svého vlastního kandidáta na Hrad?

Proč podle Chytilka může podpora tří kandidátů snížit útoky mezi nimi?

Jak do prezidentského souboje zasáhne kandidát ANO, ať jím bude kdokoli?

Co vzkazuje koalice Spolu senátorovi Marku Hilšerovi tím, že ho nepodpořila také?

Jak hodnotíte, že koalice Spolu nepostavila vlastního kandidáta. Je to pro ni problém?

Obě varianty mají určité výhody i nevýhody. Výhoda vlastního kandidáta by se projevila v situaci, pokud by šlo o populární osobnost, která by rezonovala ve společnosti. S její popularitou by se totiž mohla vézt i obliba celé koalice.

Nevýhoda je zjevná. Taková osobnost se těžko hledá, navíc by se na ní musely shodnout všechny tři strany. To by nemuselo být úplně snadné. Kandidáti, kteří by připadali v úvahu, mají blíže k některé ze stran koalice Spolu.

Řekl bych, že náklady na vygenerování jednoho společného kandidáta byly moc velké. Řešení, s kterým Spolu přišla, je určitě lepší, než kdyby nedělala nic. To si nemůže dovolit. V situaci, kdy i z různých zákulisních informací zjišťujeme, že kandidáta hledala, ale nepovedlo se jí to, je podpora širší skupiny kandidátů rozumným krokem.

Proč si to myslíte?

Pokud by koalice Spolu podpořila jen jednoho kandidáta, mohli by ostatní kandidáti mít zvýšené pobídky, aby se v průběhu kampaně vymezovali proti vládě. Každý z podpořených kandidátů reprezentuje podle průzkumů nezanedbatelnou část voličů a šance, že by se výrazně vymezovali proti vládě, je nyní nižší.

Vedle toho se také snižuje riziko, že by se tito tři kandidáti nějak zásadně vymezovali proti sobě, což je druhé zajímavé gesto, které vláda udělala. Může přispět k tomu, že