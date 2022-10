Vývoj bojů: Rusové prchají u Dněpru, Ukrajinci tu mají převahu ve všem, píše ruský bloger

Ukrajinci postupují u Dněpru, Rusové utekli i z obce Dudčany.

Prý poškodili silnici přes zdejší přehradu, ale ani to Ukrajince dlouho nezadrží.

Tři důvody, proč postupují v Chersonské oblasti.

Při osvobozování měst používají Ukrajinci taktiku, kterou úspěšně vyzkoušeli již v roce 2014 v Donbasu.

Podobně se mohou pokusit postupovat i u Svatova a Kreminny.

Podle Pentagonu na Ukrajinu zatím nedorazily velké počty mobilizovaných ruských vojáků.

Graf dne naznačuje, jak se za poslední dva týdny změnila atmosféra v Rusku.

Videa dne ukazují, jak Ukrajinci čistí zákop a jak vypadal páteční slavnostní mítink na Rudém náměstí v televizi i ve skutečnosti.



Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z 3. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Chersonská fronta: Ukrajinci ohlásili ofenzivu v Chersonské oblasti již koncem srpna, ale teprve nyní jsou na mapách vidět výrazné ruské ztráty. Možná až překvapivě ukrajinská armáda Rusy zatlačila zpět na severovýchodě na pravém břehu řeky Dněpr.

Rychle postupuje vpřed. Zprávy ruských válečných kanálů již hovoří o tom, že se Rusové stáhli z vesnice Dudčany (před válkou měla 2000 obyvatel). Někteří blogeři napsali, že některé ruské jednotky jsou již v 18 kilometrů vzdáleném Mylově.

Později v úterý ráno se objevilo video, podle kterého jsou ukrajinští vojáci již v Dudčanech.

Podle telegramového kanálu Rybar se ruské jednotky stahují z celého severního sektoru, tedy nejen u Dněpru, ale i dále na západ. V Dudčanech podle něj při ústupu způsobily výbuch silnice u přehrady. Pokud by to byla pravda a silnice by byla neprůjezdná, mohlo by to zpomalit postup Ukrajinců.

Objížďka by ale nebyla velká, možná jen pět kilometrů kolem kanálu. Nevíme ale, zda tato oblast není zaminovaná. Podle Wagnerova kanálu na Telegramu by to mohlo Ukrajince zdržet zhruba dva dny.

🗺️Situation in the northern part of #Kherson Oblast, Oct 04 13:30

– UA liberated Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudchany

– UA continue to push south towards Nova Kakhovka, RU unable to stop the advance atm#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/EEcCmHcCYg — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) October 4, 2022

Podle ruského nacionalisty Girkina Ukrajinci postoupili také u Davydova Bridu. Píše, že zde mají ve všem navrch (počty lidí, technika), dokonce že útočí i s pomocí letectva.

Kolem poledne se začala objevovat videa z dalších osvobozených vesnic, včetně Davydivho Bridu. Na potvrzení si ale ještě chvíli počkejme.

Russian media Rybar's latest map shows how dire the situation is in northern Kherson for Russia. These maps are 4 hours apart. pic.twitter.com/d8ZrxOdLZS — Kyle Glen (@KyleJGlen) October 4, 2022

Na této frontě by měly být kvalitnější ruské jednotky než u Izjumu, který Ukrajinci osvobodili v září. Přesto se jim podařilo prorazit.

Jeden ruský kanál uvádí tři důvody, proč Ukrajinci uspěli. Prvním z nich je údajně skutečnost, že tam nedochází k žádným rotacím ruských vojáků. Jednotky 126. brigády zde bojují od března, tedy sedm měsíců, a vojáci neměli více než pět dní dovolené.

Druhým důvodem je, že nemají pěchotu, a tak se zdržují hlavně ve městech. Ukrajincům se daří nacházet slabá místa v obraně, která Rusové nedokázali zaplnit.

Třetím důvodem, více než kontroverzním, je to, že