Americký generál naznačil, jak může Západ reagovat na ruské použití jaderných zbraní

Oficiální američtí představitelé neříkají, jak by USA a NATO reagovaly, pokud by Rusko použilo jadernou zbraň, jak vyhrožuje. Jen Moskvu varují, že by to mělo pro Rusko katastrofální důsledky. Podle mínění ruského exprezidenta Dmitrije Medvěděva by Západ do konfliktu přímo nezasáhl.