V kampusu ČVUT uvidíte roboty, ale také to, jak oni vidí nás. Blikání jejich krovek bude reagovat na chování návštěvníků

Někdo v nich vidí koně, někdo psy. Ty první připomínají čtyřnozí roboti způsobem chůze, ty druhé velikostí a jakousi nedefinovatelnou příchylností. Návštěvníci Signal Festivalu v nich však neuvidí ani jedny, ani druhé.

Roboti pro tuto akci dostanou na záda světélkující pruhy v podobě křídel či krovek, takže se budou podobat velkým exotickým broukům. Barva a intenzita jejich světla se bude řídit tím, kolik lidí se kolem nich shlukne a co budou dělat. Ve tmě to určitě bude působivá show, představuje ale jen nepatrnou ukázku toho, co takoví roboti dovedou.

Potíž s roboty

Potíž s roboty spočívá v tom, že je všichni známe až příliš dobře – z filmů a knížek. Známe roboty nadlidské síly a schopností ve stylu Terminátora, okouzlující plechové nemotory z Hvězdných válek, známe Asimovovy roboty dbalé tří robotických zákonů, známe Číslo 5 („Živý! Nerozmontovat!“) i chladně elegantní strašidelné