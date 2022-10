Legendární rapper 50 Cent přijíždí do Česka. V Praze zahraje hned dvakrát

Dvacátý sedmý srpen roku 1987 se tragicky zapsal do historie hip hopu. Zakládající člen hiphopové skupiny Boogie Down Productions byl zavražděn. Scott Monroe Sterling, vystupující pod uměleckým jménem DJ Scott La Rock, se stal první obětí dnes již dlouhého seznamu jmen zavražděných hiphopových hvězd. Více než polovina vražd však do dnešního dne zůstává neobjasněna.

Devět střelných ran

50 Cent, vlastním jménem Curtis James Jackson III, byl sám postřelen devětkrát. Stalo se tak v roce 2000 před domem jeho babičky v Queensu. Devět kulek rappera trefilo do nohou, rukou, boku a obličeje. Curtisovy nohy byly kulkami na několika místech přelámané. Kulkou do obličeje přišel o