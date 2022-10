Charismatický politik, tvrdý vyjednavač. Kdo je nový ministr životního prostředí

Kdybychom hledali jedno slovo, které by čerstvě osmatřicetiletého politika charakterizovalo, bylo by to „ambiciózní“.

Jako o vycházející hvězdě lidovců o něm Deník N referoval už před třemi lety, kdy se na sjezdu v Brně tehdy celostátně neznámý politik překvapivě stal místopředsedou KDU-ČSL.

Strana tak ocenila mimo jiné i to, jak silnou základnu jí za posledních šest let dokázal vybudovat a udržet ve druhém největším městě v Česku. To potvrdil i v letošních komunálních volbách, kdy byl lídrem koalice Lidovci a Starostové. Ta v Brně skončila třetí se ziskem 17 procent hlasů, což je nejvíc od roku 1989.

Hladíkova kariéra je strmá, podíl na ní má ale především jeho