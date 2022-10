Putin válku nevyhraje. Může to vést k rozpadu velmoci, říká diplomat Povejšil

Rusko válku na Ukrajině prohraje, a až se to stane, budeme opět čelit hrozbě rozpadu velmoci jako po konci studené války, říká jeden z nejzkušenějších českých diplomatů, náměstek ministra zahraničí pro bezpečnost Martin Povejšil. Putina podle něj k mobilizaci dohnaly nejen neúspěchy na frontě, ale i tlak radikální části ruských silových struktur. Pokud se situace nezmění, zažene to ruského prezidenta do ještě užší slepé uličky, říká diplomat.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Zda se v Rusku po oznámení mobilizace objevují opoziční hlasy.

Jestli Putin použije jaderné zbraně a jaká by případně měla být reakce.

Proč a kým je Putin zaháněn do slepé uličky.

Co stane, až Rusko válku prohraje.

Zřejmě se shodneme, že ruské vyhrožování jadernými zbraněmi musíme brát vážně. Ale proč jimi Putin hrozí?

Je to klasický eskalační krok, který zapadá to do celkového rámce, jak Vladimir Putin s tou krizí zachází a jak ji rozvíjí. Musíme to vnímat v souvislosti s tím, že se jeho agrese proti Ukrajině nevyvíjí tak, jak chtěl.

Nakolik hodnotíme scénář použití jaderných zbraní jako reálný?

Vstupovat do tohohle spekulativního prostoru je velmi zrádné. Ale demonstrativní použití taktických jaderných zbraní se v souvislosti se současným vývojem nedá vyloučit. Může to mít za cíl