Fakt vidět válku. Může se to stát každému z nás, vypráví o svém šoku z války a shánění vyhořelých ukrajinských aut Maxim Velčovský

Jak vás zasáhl vpád okupantů na Ukrajinu?

Šokovalo mě to. Je to v podstatě za kopcem, kousek od nás. Ve všech souvislostech: Zakarpatská Rus byla součástí naší historie. Prvorepublikoví herci se tam narodili a my jsme se na ně dívali a vůbec jsme neřešili, že se narodili ve Lvově nebo Charkově, kde se odehrávají ty boje.

Člověk to navíc sleduje online, je šokován tou agresí. A v té době mě oslovili, abych vytvořil instalaci k desetiletému výročí Signal Festivalu. Tak jsme si prostě řekli, že na Signal dovezeme kus té války a postavíme ho na Mariánské náměstí, před magistrát, Klementinum, Husovku a městskou knihovnu.

Viděli jsme na nedávných demonstracích na Václaváku, že lidé jsou schopni se bavit o tom, že doma chceme mít 22 stupňů za cenu toho, že za kopcem se vyvražďují ženy a děti a je největší utečenecká krize od druhé světové války. Přišlo mi logické v rámci Signal festivalu, který má za úkol reflektovat to, co se stalo třeba v technologii, designu a umění, reflektovat i dění kolem sebe.

A co to znamená, že přivezete část války? Jak dáte dohromady syrovost války s novými technologiemi?

To je dobrá otázka, kterou jsme řešili. Jako designer jsem chtěl použít něco, co každý zná a používá. Proto jsem se rozhodl hrůzy války ukázat symbolicky na rozstřílených, ohořelých nebo rozbombardovaných autech. Jsou v neuvěřitelném stavu a stadiích, díváte se do nich a vidíte v nich