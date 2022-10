Vývoj bojů: Ruské porážky neberou konce, Putinovi hrozí nová katastrofa u Chersonu

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z 2. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Ruská armáda neví, kam dřív skočit, tentokrát jí kolabuje jih. Ještě v neděli ráno se zdálo, že hlavní částí povíkendového vývoje bojů budou osvobození Lymanu a další významný postup Ukrajinců v této oblasti. V neděli odpoledne ale začaly přicházet zprávy o nových porážkách ruských jednotek v Chersonské oblasti, postupem času jich přibývalo.

Ukrajinci tam útočili několik týdnů za cenu ztrát a jen malých zisků, ale v neděli se jim podařilo prorazit a výrazně postoupit na severu Chersonské oblasti podél řeky Dněpr směrem na jih.

Internet vybuchl fantastickými zprávami o tom, jak daleko ukrajinská armáda postoupila. Podle některých dezinformací až 75 kilometrů a v kotli mělo uvíznout až 25 tisíc Rusů. Aktuální situace není tak skvělá, ale je dost dobrá na to, aby v Rusku vyvolala novou vlnu paniky. V neděli večer dokonce ruští vojáci na Telegramu volali o leteckou podporu a varovali před hrozícím kolapsem.

Podle ruských vojenských blogerů bylo včera v noci v oblasti špatné počasí, letectvo nemohlo létat a na chvíli podle telegramového kanálu Rybar utichly i boje, ale od pondělního rána intenzivně pokračují.

Co se vlastně stalo a kde přesně se na jihu bojuje. Neděle začala poměrně nenápadnou informací, že se Ukrajincům podařilo postoupit u Osokorivky, nejsevernějšího bodu u Dněpru, kam se Rusové dostali. Zpráva hlásila, že osvobodili Zolotu Balku. Pak v rychlém sledu následovaly další vesnice.

Cílem Ukrajinců je prorazit podél Dněpru a probojovat se až k Beryslavu, který leží asi 80 kilometrů jižně od výchozího bodu útoku. V případě úspěchu čeká severní část ruského chersonského uskupení zatím největší kotel této války. Ukrajinci totiž na Beryslav současně útočí u přehrady Kachovka a také ze západu od Davydivho Bridu (na videu je vidět zničená ukrajinská kolona na této trase).

Meanwhile a lot of vehicles damage in Ukrainian failed attempt to break trough Davydiv Brid, Kherson Oblast. pic.twitter.com/eHEytDXXnw

Z předmostí na řece Inhulec se zatím výrazněji nehnuli, ale Rusové tam prý soustřeďují velké síly. Podél Dněpru Ukrajinci zatím urazili něco mezi 20 a 30 kilometry a aktuální zprávy hovoří o bojích mezi Zolotou Balkou a obcí Dudčany, kde se Rusové snaží Ukrajince zastavit. Výsledek není v tuto chvíli znám. V ideálním případě by ukrajinská armáda mohla přejít na východní břeh Dněpru u Nové Kachovky a odtud se pokusit odříznout zbytek ruské armády u Chersonu, včetně samotného města.

Přiložená mapa nevypadá tak bombasticky jako jiné, které kolují po internetu, ale nenechte se zmást, ukazuje velký progres. O růžovou část mezi Zolotou Balkou a Dudčany se bojuje, většina z ní je již pod kontrolou Ukrajiny.

Igor Strelkov dnes ráno napsal, že situace se stabilizovala a ukrajinský postup se zastavil. Podle něj se ale Ukrajinci přeskupují před dalším útokem. Předpokládá se, že v oblasti mají až sto kusů obrněné techniky.

🇺🇦 retook control of the settlements of Arkhanhel’s’ke, Khreshchenivka, Shevchenkivka, and Zolota Balka.

The Russian main line of defence has withdrawn to Dudchany. pic.twitter.com/wpdVsVxrMG

