Není pozorovatel (voleb) jako „pozorovatel“ (Putinových hlasování). Pohled do zákulisí práce těch skutečných

Společně s italskou kolegyní Lucrezií Aresiovou jako volební pozorovatelé nominovaní Evropskou unií sledujeme závěrečný mítink prezidentského kandidáta vládní Národní strany koncem loňského listopadu.

Nasry Asfura svým typickým chrčivým hlasem uzavírá projev, ve kterém národu středoamerického Hondurasu slibuje rozvoj dosažený tvrdou prací. S posledními slovy na obloze vybuchují barevné květy ohňostroje. Lidé se ale podívanou nekochají – rychle opouštějí prostory stadionu. V metropoli Tegucigalpě totiž není v noci bezpečno, a tak se všichni snaží dostat se co nejdříve domů.

To, co se v médiích třeba neobjeví

My pospícháme také. S Lucrezií se držíme za ruce, abychom se jeden druhému v hustém davu neztratili. Najednou se zástup rozčísne, jako by jim projel sněhový pluh. Lidé uskakují k okrajům silnice a krčí se. Uděláme totéž, vrhneme se doprava, kde se schováme za zaparkovaným autem. Nevíme proč. Nevědí to ani lidé kolem nás. Dominovým efektem prostě popadáme za krajnici. Reagujeme instinktivně jako zbytek masy.

Mezi přítomnými se nese zpráva, že někde u výstupní brány stadionu se