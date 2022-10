Migrace, covid, ruská agrese… Morální panika a „spravedlivé rozhořčení“ brání správnému fungování demokracie

Komentář Karla Hlaváčka: Český veřejný prostor posledních let se čím dál více polarizuje: Zemanovi voliči a jeho odpůrci; Babišovi sympatizanti a ti, co ho nemohou vystát; zastánci a odpůrci hnutí Me Too; vaxeři a antivaxeři; ti, kdo podléhají „dezinformacím“, a ti, kdo sledují média hlavního proudu. V současnosti je dominantním veřejným tématem válka na Ukrajině a polarizace opět sílí: po ochabnutí prvotního silného „protiruského“ nadšení se opět ozývá „proruská“ menšina, jak bylo vidět i na demonstracích ze 3. a 28. září.