Proč Rusové z osvobozovaných míst neustupují? Na vině mohou být hádky v ruském velení i otázka: Kdo to řekne Putinovi?

„Kdo mu to řekne?“ Tak nějak by mohla znít otázka, kterou si spolupracovníci ruského prezidenta Vladimira Putina, jimž je ještě dovoleno se k „tělu“ přibližovat, navzájem kladou před vstupem do komnat vůdce.

Nikdo se nehlásí.

Odtrženost od reality a strach z hněvu diktátora se staly hlavním problémem Ruska ve válce proti Ukrajině. A dovedly vedení země i armádní velení k situaci, která je pro zemi ve válce katastrofou: hádky v mocenské struktuře, o nichž se doposud jen šeptalo, se přesunuly do veřejného prostoru.

Může za to Lyman. Obsazení strategického města, které Rusko podle Putinem podepsaných dohod nyní považuje za ruské území, ohlásil Kyjev 1. října. Den před tím naopak ohlásila Moskva, že 15 procent Ukrajiny je teď Ruská federace a útoky na toto území budou vnímány jako útoky na svrchované ruské teritorium. Z prohlášení šel strach, ve vzduchu visela hrozba použití jaderných zbraní, které Rusové v případě ohrožení ruské státnosti vnímají jako oprávněné.

Ukrajinci si dění v Kremlu včetně veselice na Rudém náměstí, na které se prezident Putin marně snažil naučit dav skandovat „Rusko, Rusko, Rusko…“, moc nevšímali. Obkličovali Lyman a vyzývali ruské vojáky, aby se vzdali. Právě situace v Lymanu a to, že tam zůstaly tisíce ruských vojáků, svědčí o