„Přišli jsme o všechno, ale přežili jsme, a to je hlavní.“ Floriďané se vzpamatovávají ze smrtícího hurikánu

Z Miami, kde bydlím, je to do města Naples na západním pobřeží Floridy zhruba stejně daleko jako z Prahy do Brna. O dvě stě kilometrů dál a po dvou hodinách cesty se ale nachází jiný svět – zatímco my v Miami už kolem sebe skoro ani nevidíme, že nějaký hurikán Ian před třemi dny udeřil, lidé od Naples výš zjišťují, jak budou žít dál.

Zkáza je vidět na každém kroku, lidé tu nemluví o ničem jiném. Popadané a vyvrácené stromy, poškozené budovy, vyhozený nábytek před každým domem a bahno, všude nánosy kluzkého a zapáchajícího bahna. Čerpací stanice, které mají benzín, jsou rozeznatelné na první pohled: