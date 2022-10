Nálada ve společnosti nebude pro vládu příznivější, hodnotí politolog úspěch Spolu

Volby jsou podle politologa Lubomíra Kopečka jasným neúspěchem pro hnutí ANO, kvůli očekávané nízké účasti je ale nelze brát jako referendum o kabinetu. „Nemyslím si, že by společenská nálada byla v nejbližších měsících pro tuto vládu příznivější než teď,“ říká v rozhovoru odborník z Masarykovy univerzity.

Nejprve obecně: Jak hodnotíte výsledky voleb?

Pro ANO je to samozřejmě debakl – mít ve druhém kole tolik kandidátů a získat jen tři senátory, to je mimořádně špatný výsledek. Druhá, také poměrně důležitá věc: Při účasti okolo 20 procent to o náladě v Česku vypovídá relativně málo.

Volební účast je velmi nízká a je zřejmé, že opravdu hrálo roli, kdo přivede voliče k urnám. Což se kampani ANO zjevně s nějakými menšími výjimkami zkrátka nepodařilo. Je otázka, jestli s výjimkou Jihlavy ANO vůbec