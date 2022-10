Ve dnech 11.–15. října 2022 přiveze festival Jazz Goes to Town / Jazz jde městem do Hradce Králové více než 70 hudebníků v jedenácti domácích i zahraničních kapelách, z nichž šest zažije svou českou premiéru. Zcela výjimečným projektem letošního ročníku bude sobotní koncertní premiéra nové kompozice legendárního trumpetisty a skladatele Michaela Mantlera.

Příští týden zažije Hradec Králové jazzovou smršť! Začíná 28. ročník festivalu Jazz Goes to Town / Jazz jde městem

Úterý 11. 10.

Hudba jako mezinárodní jazyk

Zahájením festivalu v kavárně Artičok bude koncert mezinárodního, andělem oceněného kvartetu Invisible World Tomáše Lišky. Posluchači se můžou těšit na jedinečné spojení jazzu a world-music a na neotřelou zvukovou barvu nástrojového složení housle, akordeon, kontrabas a perkuse (jejichž součástí je např. i pivní soudek).

Středa 12. 10.

Mnoho podob lásky

Středeční dvojkoncert ve studiu Beseda v Klicperově divadle přinese spojení dvou uskupení, ve kterých je v hlavní roli vokální projev. U obou však se zcela odlišným přístupem. V prvním koncertu se představí septet Uthando. Dvě vokalistky, housle, saxofon, kontrabas, klavír a bicí, všichni mladí a kreativní umělci pražské progresivní scény. Čerstvá a nespoutaná hudba plná lásky. Druhou kapelou večera bude německo/finsko/srbský kvartet KUU! (zpěv, dvě kytary a bicí). Jejich hudební svět se pohybuje se mezi hořkým nekompromisním noir dramatem a přímočarou rockovou expresí.

Čtvrtek 13. 10.

Skandinávská noc

Čtvrtek bude ve znamení špičkového instrumentálního jazzu ze Skandinávie. Nepřeberně barevná hudba plná kontrastů a změn čerpající z jazzové historie, ale zároveň neustále hledající a experimentující. O první koncert večera se postará kvartet Emmeluth’s Amoeba. Kapelu vede norská saxofonistka Signe Emmeluth, která je v současnosti známá jako jeden z nejoriginálnějších svěžích hlasů na severské scéně. Druhá část skandinávské noci bude pod taktovkou septetu Ingebrigt Håker Flatena, basisty a skladatele známého ze spolupráce takřka se všemi slavnými free-jazzovými hudebníky na světě. Svou uměleckou odyseu vypráví v rámci projektu (Exit) Knarr a představuje neuvěřitelnou smršť energie a emocí.

Pátek 14. 10.

Svět Goes to Town

Propojování české a zahraniční umělecké scény je jedním z hlavních cílů festivalu Jazz Goes to Town. S radostí tedy oznamujeme, že již tradiční rezidenční projekt The Shape of Jazz to Come letos doplní německá saxofonistka Luise Volkmann. Spolu s vybranými mladými umělci provedou světovou premiéru programu, který vytvoří v průběhu festivalu. Koncert se koná za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Ve druhé půli večera vystoupí hvězdné trio českého kytaristy Davida Dorůžky, polského pianisty Piotra Wyleżoła a amerického bubeníka Jeffa Ballarda. Posluchači se můžou těšit na moderní jazz té nejvyšší světové kvality. Večer uzavře noční koncert energické, ‚‚domácí‘‘ free-jazzové kapely Frisk.

Sobota 15. 10.

Hlasy budoucnosti

Sobotní večer začne v Muzeu východních Čech. Součástí vernisáže výstavy Četnické humoresky v salonu republiky bude koncert kultovní české kapely Originální pražský synkopický orchestr, interpretující autentickou hudbu zlatého jazzového věku.

Zlatým hřebem nejen večera, ale i celého festivalu pak bude koncert Michaela Mantlera, Garetha Davise a českého čtrnáctičlenného vokálně-žesťového ansámblu, který vznikl právě pro tuto příležitost. Mantler pro festival zkomponoval suitu SONGS s texty obsahujícími úryvky z děl Samuela Becketta, Ernsta Meistera, Giuseppe Ungarettiho a samotného autora. Jedinečná událost navazuje na loňský koncert světových premiér s Hradeckou filharmonií.

Posledním koncertem 28. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Jazz Goes to Town bude energické, divoké, třináctičlenné těleso Été Large německé saxofonistky Luise Volkmann. Jejich hudba je trochu jazz, trochu rock and roll. Je rozpustilá, spontánní a virtuózní.

V průběhu festivalu bude v kině Bio Central probíhat výstava Polské jazzové plakáty (1973–2010).

Více informací najdete na webu jgtt.cz.

Vstupenky jsou v prodeji v síti GoOut.

