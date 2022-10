Dva nové románové výlety do českých dějin: stojí za to se oddat Pavím hodům a navštívit Sudetský dům?

České próze se často vyčítá, že se místo k současnosti obrací do historie, logicky především do jejích nejdramatičtějších období. Ač právě teď na dosah našich hranic zuří válka, pro české autory je nadále nosnější vracet se do období dvou světových válek. Tento terén v nových románových ságách ohledávají Štěpán Javůrek v Sudetském domě a Jan Štifter v Pavích hodech.