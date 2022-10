Ti, kteří na sebe zbyli. Solidarita by na úspěch potřebovala několik volebních období, ne čtyři měsíce

Koalice Solidarita měla Pražanům nabídnout moderní levici, od začátku ji však brzdily problémy. Ať už nedostatek času, peněz, či potíže s koalicí v samotných stranách i s konkurenty z řad Pirátů a Prahy sobě. ČSSD ani Zelení přesto spolupráci nezatracují, ačkoliv ani pro jednu z těchto stran vlastně není tím, co by si skutečně přála.

Když Anna Šabatová ve svém obýváku koncem května oznamovala zahájení kampaně koalice Solidarita, měla poměrně velké plány. ČSSD a Zelení se svým spojením v Praze snažili nabídnout svým stranám a voličům levici evropského střihu.

Spolupráce v Praze byla zkouškou toho, zda a jak by to mohlo fungovat v celostátní politice. „Míříme k dvoucifernému číslu,“ prohlašovala tehdy lídryně.

Brzy po začátku sčítání hlasů v komunálních volbách bylo jasné, že to byly nereálné představy. A místo dvou cifer tak koalice v Praze těsně překonala dvě procenta.

Ve stranách byli zklamaní. Přiznává to i lídryně a bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. „Já jsem na porážky celkem zvyklá. Mám vysokou míru odolnosti, ale porážka to byla. Neúspěch to byl taky. Očekávala jsem víc, to určitě,“ vysvětluje.

Koalice získala méně procent než před čtyřmi lety obě strany odděleně. Dokonce o pouhé dvě desetiny více než samotní Zelení v roce 2018. Ostatně se tak nějak považuje za jasné, že koalici nejspíše skutečně volili pouze „fajnšmekři“ od Zelených.

„Objektivní důvod neúspěchu je, že jsme