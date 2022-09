Vývoj bojů: Ruská armáda právě zažívá další těžkou porážku, z Putinova pohledu však dává smysl

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z 29. září. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Propagandista v slzách, vojenští blogeři hlásí porážku. Právě v den, kdy Rusko zahájilo proces připojení ukradených ukrajinských území, který nikdo příčetný na celém světě stejně neuzná, se prakticky uzavřelo obklíčení kolem ruských jednotek bránících důležité město Lyman a jeho okolí. Potvrzují to ruské i ukrajinské zdroje.

O tom, že situace je pro Rusy opravdu vážná, svědčí včerejší proslov obvykle ukřičeného a nabubřelého Putinova propagandisty Vladimira Solovjova. Na bezmála pětiminutovém záznamu (v ruštině s anglickými titulky) připomíná jeho mentální kondice Goebbelse v berlínském bunkru v dubnu 1945. Ani se nesnaží skrývat frustraci a zklamání. Armádu doslova prosí, aby konečně začala vítězit, slibuje, že ji „občanská společnost“ podpoří, ale potřebuje vidět, že zase konečně „osvobozuje“ nová území.

The mood of Russia's top propagandist, Vladimir Solovyov in this clip can be summed up as "Hello darkness, my old friend." He demands some victories and complains that people are running away from Russia. He also sighs. A lot. pic.twitter.com/0NNetH3hLi

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 29, 2022