Válka Ruska proti Ukrajině se dotkla prakticky všech odvětví, nejen těch skutečně strategických. Ze dne na den se změnil život všech Ukrajinců a Ukrajinek, vývojáře počítačových her nevyjímaje. Někteří dělali svou práci z bunkru, někteří se vydali na útěk do jiných měst i přes hranice. Zároveň herní společnosti z celého světa musely řešit, jestli se stáhnou z ruského trhu a jakou pomoc mohou nabídnout svým ukrajinským kolegům a kolegyním a Ukrajině vůbec.

Počítačové hry a válka: Co dělají ukrajinští herní vývojáři a o co přišli ruští hráči

Zřejmě nejznámější hrou vyrobenou na Ukrajině je Stalker, střílečka zasazená do zóny plné monster a podivných jevů okolo místa černobylské jaderné havárie. Společnost GSC Game World v současnosti pracuje na jejím pokračování Stalker 2: Shadow of Chornobyl. V únoru vydali z právě vyvíjené hry nové záběry a mnozí fanoušci se těšili, že se po dlouhých letech znovu vrátí do této podivné alternativní černobylské oblasti. Jenže když do skutečné černobylské oblasti vstoupila ruská vojska, mělo studio zcela jiné problémy.

Několik dní po začátku války se na stránkách herního studia objevilo video s názvem Lights! Camera! War … (Světla! Kamera! Válka …). To začíná předem připravovanými záběry z tvorby motion-capture (pomocí této techniky lze nahrát pohyby skutečného herce a ty pak převést na počítačový model) pro hru Stalker 2, jež následně přerušuje šum a pohled na dopadající rakety. Doprovodný text je zakončen slovy: „Vývoj her byl odsunut na vedlejší kolej. Ale rozhodně bude pokračovat. Po vítězství. Sláva Ukrajině.“

Podobná prohlášení spolu s výzvou k podpoře ukrajinských ozbrojených sil najdete stále na webových stránkách i youtubových kanálech většiny ukrajinských herních studií.

A podpora herního průmyslu určitě nemá