Zeman dávným výrokem „nabil“ odpůrcům vlády, ti věří, že ji může odvolat. Podle expertů by to byl puč

Organizátoři demonstrací proti vládě chtějí 12. října předat prezidentovi petici za odvolání vlády. „Vláda Petra Fialy neplní své zákonné povinnosti k zajištění bezpečnosti obyvatelstva a zajištění ekonomické stability,“ odůvodňují to v textu petice.

Petice se odvolává na ústavní článek 62, který hlavě státu dává pravomoc jmenovat a odvolávat předsedu a další členy vlády. Podle ústavních expertů to ale neznamená, že by to Miloš Zeman mohl udělat svévolně. Přiznávají však, že článek není šťastně formulovaný.

„Nad tím se občas vede debata, jestli je to chyba, nebo úmysl, jak se to myslelo. Podle mého soudu tam žádný úmysl nebyl, protože kdybyste prezidentu republiky přiznal samostatnou kompetenci odvolávat předsedu vlády, činíte z něj prezidenta silnějšího než například ve Francii,“ řekl Deníku N ústavní právník Jan Kysela z Univerzity Karlovy.

Článek 62 Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi

Miloš Zeman ale už jednou prohlásil, že toto právo má. Bylo to