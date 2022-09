Boj o Senát: přímé střety vlády s opozicí, ostře sledovaná Jihlava i mobilizace protestních hlasů

Druhé kolo senátních voleb obvykle nepatří mezi největší taháky české politiky, stejně tak bývá podceňovaná i role samotné horní komory. Mohlo by se tedy zdát, že právě probíhající senátní duely nejsou až tak podstatné. Zdání však klame.

Strany vládní koalice totiž ve volbách hrají o zachování dominantní pozice v Senátu. Nyní jej téměř zcela kontrolují a je v jejich nejlepším zájmu, aby to platilo i po této volební sobotě. Solidní výsledek by dal kabinetu Petra Fialy (ODS) do rukou odpověď na opoziční výpady vůči vládní politice a do jednotlivých stran by mohl před neklidnou zimou přinést aspoň trochu oddechu.

Navíc – každý mandát se počítá. Hlasování v Senátu bývá mnohem častěji individuální, senátoři nejsou s konkrétní stranou tolik svázáni jako poslanci, což vládní koalice pocítila začátkem roku při hlasování o pandemickém zákonu. Ten neprošel o jediný hlas.

Podobným komplikacím by se Fialova vláda v nelehkých časech ráda vyhnula a pohodlná senátní většina tomu jen pomůže.

15 klíčových duelů

Opoziční hnutí ANO naopak hraje o to, aby se mu konečně podařilo v Senátu etablovat. Vedle toho by pak jeho výrazné posílení znamenalo zesílení tlaku na vládní koalici. Doposud předseda Andrej Babiš se svými lidmi sbíral mandáty v horní komoře spíše výjimečně, senátní klub aktuálně tvoří se zbytky sociálních demokratů.

Je otázkou, kolik postupujících nakonec dokáže mandát získat, po prvním kole voleb je ale pravděpodobné, že se řady senátorů za hnutí ANO rozšíří. Na druhou stranu to však nevypadá ani na vládní debakl, řada vládních kandidátů by svůj mandát nakonec měla proměnit.

Například na Liberecku, u senátora Michaela Canova (SLK), jde prakticky o jistotu, v Praze by měli pohodlně uspět Hana Kordová Marvanová (navrhující strana ODS) i Jan Pirk (TOP 09), vedle nich do druhého kola se slušnou pozicí prošli i někteří další.

Řada obvodů bude zřejmě vyrovnanější, avšak zajímavá z jiného důvodu – půjde právě o