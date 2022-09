Rusko se od pádu SSSR opět pomalu, ale neustále rozpíná. Jaká území už obsadilo?

Na vysvětlení, proč se v tomto přehledu překrývá Rusko se Sovětským svazem a Sovětský svaz s Ruskem: Je to samotný prezident Ruské federace Vladimir Putin, který – a nikdo mu v tom z ruských oficiálních míst neoponuje – označuje SSSR za Rusko pod jiným názvem.

Doslova: „Co to vlastně je, rozpad SSSR? To je rozpad historického Ruska nazývaného SSSR,“ řekl Putin vloni v prosinci ruským hokejistům, kteří si pak oblékli dresy se známým nápisem CCCP (azbukou SSSR; v článku Deníku N tady a v originále zde.)

A znovu například letos v červnu na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (za přítomnosti kazachstánského prezidenta Tokajeva): „Co je to Sovětský svaz? Je to historické Rusko.“ (Viz článek Deníku N a v originále také zde.)

Rozpad historického Ruska zvaného Sovětský svaz na přelomu 80. a 90. let předznamenalo stažení okupační armády z Afghánistánu, který se deset let snažila neúspěšně a za velkých ztrát ovládnout.

Poté opustila země východní Evropy, které okupovala, včetně Československa a také tří pobaltských zemí, Litvy, Lotyšska a Estonska, které od roku 1944 násilně držela přímo jako součást Sovětského svazu.

Existují ale dvě území, která neopustila, a pak několik dalších, které Kreml opět začal obsazovat, když se z