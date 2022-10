Midjourney vs. umění. Vystaví jednou Národní galerie obraz vygenerovaný počítačem?

Oblíbená herečka v nezvyklé aranži, úplně poslední selfie na světě i české moře. Stačí pár slov a umělá inteligence vám vyrobí obrázek čehokoliv, co zvládnete popsat. Respektive se o to pokusí. Generátory v čele s programem Midjourney jsou nejnovějším příspěvkem do úvah o tom, jestli počítač může vytvářet plnohodnotné umění.