Dvě zprávy o ostravské umělecké scéně, jíž si ta pražská nevšímá. Změní to nové Plato?

Na přelomu normalizace a svobody na konci 80. let byla založena skupinu Přirození. A byli to právě její členové, kteří už po zániku skupiny bojovali ve svém rodném městě za vznik kunsthalle. Tedy prostoru pro současné umění, který by signalizoval vstup do evropského formátu a rovněž také vyjádřil autenticitu ostravské scény, jíž si ta pražská nevšímala.

Když malíř Jiří Surůvka poklepával recesisticky na základní kámen kunsthalle v roce 2004, netušil, že teprve v roce 2022 se v Ostravě skutečně otevře galerijní prostor se špičkovými podmínkami, naprosto srovnatelný se světovými institucemi. Nutno dodat, že umělecká obec iniciovala projekt kunsthalle už v 90. letech, ten však byl městem v roce 2001 odmítnut.

Obě výstavy – Přirození v Domě umění je v konfrontaci s přehlídkou Optimalizované bajky o dobrém životě v Platu – působí jako setkání dvou odlišných civilizací, světů, které