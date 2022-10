Jestliže se stroj umí učit, může i snít? Do Prahy míří umělec, který nutí počítače halucinovat

Začalo to otázkou: Jestliže se stroj umí učit, může i snít? Při hledání odpovědi si Refik Anadol, narozený v roce 1985 v tureckém Istanbulu a dnes žijící v Los Angeles, musel vyšlapat vlastní cestu. Pro to, co tvořil, neexistovala slova. A tak dal vzniknout pojmům jako AI Data Painting či AI Data Sculpture.

Tyto „obrazy“ a „skulptury“, od audiovizuálních projekcí na budovách po imerzivní galerijní instalace, vznikají s využitím dat a umělé inteligence (AI). Strojové učení se prolíná s datovou vizualizací a Anadolovy znalosti architektury s tím, co ví o 3D modelování a sochařství. Umění se potkává s technologiemi. Lidské se strojovým.

Anadol se dívá daleko za jedničky a nuly, když nutí stroje halucinovat a