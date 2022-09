„Babiš zdůraznil, že Čapí hnízdo je jeho dítě.“ Co řekne soudu expertka, která dnes nepřišla

Dnes dopoledne mělo soudní líčení s Andrejem Babišem a Janou Nagyovou rychlý spád. Dvě z předvolaných svědkyň nepřišly. „Jsem pracovně v Londýně, určitě se dostavím v náhradním termínu,“ vysvětlila marketingová expertka a svědkyně Tereza Svěráková Deníku N. „I když mi lidi říkali, že bych se měla bát, nechci si to připouštět,“ dodala. Popsala také, co by dnes řekla před soudem, tedy jaký vztah měl Babiš k Čapímu hnízdu.