Banger. láká české teenagery k návštěvě (bez rodičů). Zlomí prokletí nezájmu mladých o české filmy?

Na české filmy do kina moc nechodí, spíš na hollywoodské trháky, shodují se mladí diváci v anketě. I když na Banger. se prý někteří z nich přece jen vypraví. A menší část se možná podívá i na nový seriál Pět let. Banger. i Pět let fungují i u staršího publika – stačí jen trochu otevřené mysli.