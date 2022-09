Pointa N: „Šéfík“ Babiš, božský Kája Havlíček a dobroty z holdingu

Přehled dnešního dění pro vás připravil Michal Tomeš.

Babišovy priority

Bývalý předseda vlády měl dnes znovu náročný den. V Praze se konalo další soudní jednání v kauze Čapí hnízdo, kde je Babiš jedním z obžalovaných. K soudu sice nedorazil, i tak se na něj ale musely valit informace o tom, co se v síni projednávalo.

Jedním ze svědků byl marketingový expert Jakub Antoš, který se podílel na propagaci farmy. Ten potvrdil, že v souvislosti s Čapím hnízdem se svými kolegy mluvili o Babišovi jako o „velkém šéfíkovi“. Šéf ANO sice v té době neměl být s farmou nijak spojen, reálně ale řídil veškeré její marketingové aktivity, do kterých se zapojila i jeho žena Monika.

To Deníku N řekla další svědkyně Tereza Svěráková, kterou expremiér před lety oslovil, aby vedla reklamní kampaň farmy. „Kdybych to měla shrnout, působilo to na mě tak, že pan Babiš je na svůj projekt Čapí hnízdo hrdý,“ řekla Svěráková, která se dnes k soudu – prý nedopatřením – nedostavila.

Hodlá tak ale učinit v náhradním termínu, kde zopakuje své svědectví. Třeba že Babiš o farmě mluvil jako o svém dítěti. U soudu vypovídal i Jan Bareš, jenž měl na starosti technický dozor nad stavbou Čapího hnízda. Lidé z Babišova okolí si podle něj byli vědomi, že farma nemá nárok na dotaci.

Odpoledne už se ale svědectvími bývalý předseda vlády zabývat nemohl. Společně se spolustraníky totiž