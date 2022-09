Demonstranti na Václavském náměstí chtěli větší soběstačnost, zároveň volali po dohodě o plynu s Ruskem

„Toto je nové národní obrození. Český národ povstal a bere si svoji zemi zpět!“ zahájil demonstraci jeden z organizátorů Jiří Havel. Následovala česká hymna zahraná xenofobní skupinou Ortel. Organizátoři a jejich podporovatelé vyzývali k demisi vlády, snížení cen energií a posílení soběstačnosti České republiky.

V některých místech Václavského náměstí nebylo k hnutí, v jiných částech však bylo místa dost. Podle policie se po druhé hodině odpolední na náměstí sešly nižší desítky tisíc účastníků. „Jsem tady kvůli špatnému směřování české politiky. Zabrušuje do konfliktu, který se nás netýká a je naprosto nekompetentní, co se týče samostatnosti státu a soběstačnosti, hlavně v energiích,“ řekl Deníku N asi třicetiletý muž stojící ve skandujícím davu. Jeho osobně se prý zdražování nedotýká, ale do problémů se mohou dostat živnostníci, firmy i chudé rodiny.