Armáda samoty na Václavském náměstí

Komentář Ondřeje Štindla: Protivládní demonstrace v Praze a dalších městech jsou nepochybně výrazem nějakého proudu v české společnosti, proudu, který by měl být poražen. Způsob, jímž se o nich debatuje, ale tu porážku moc nepřibližuje.

Jsou lidé, pro něž je sledování podobných videí‚ jako je záznam středeční demonstrace na Václavském náměstí, forma trochu drsnějšího povyražení. Užívají si všechnu tu bizarnost, podivně formulované projevy a strašnou hudbu, hustě se vyskytující kouzlo nechtěného, trapnost. Pak se s ostatními podělí o svoje zážitky a proberou ty nejvýraznější „highlighty“.

Mám pro to docela pochopení, černá groteska je žánr blízký mému srdci (radši se neptám, jestli to o mně něco nevypovídá). A tuzemská vlastenecko-prokremelsko-ezo-bolševická scéna, do jejíž sféry organizátoři a hvězdy shromáždění patří, nepochybně je vydatným zdrojem „bizáru“.

Video z demonstrace jsem poctivě zhlédl celé (otravná viróza mi zabránila jít se podívat přímo). A moc jsem se nenasmál. Možná to bylo