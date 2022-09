Slovo jsem nedodržel, když jsem se rozvedl. Nebylo to jen špatně, hořkost ale zůstává, říká Martin Finger

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte: Kdy nedodržel slovo.

Jak vysilující je žít životy jiných.

Proč převzal umělecké šéfování divadla po Ondřeji Sokolovi.

Jak dlouho bolí rozvod.

Jestli se bojí, že zdědí duševní nemoc své maminky.

Co pro něj znamená Desatero.

Byla jsem na premiéře Slova a užívala jsem si každý záběr. Slovo je už druhý film, který jste natočil s režisérkou Beatou Parkanovou, nedávno jste dokonce dotočili třetí… Hattrick, gratuluju!

Děkuju. Ale Beata právě připravuje další film a v něm už fakt nebudu. Ale zase náš čeká za rok spolupráce u nás v Činoherním klubu…

Beata je… slovo feminismus mi moc nejde přes pysk, ale ona je skutečně silná tvůrkyně. Má křehkou duši, ale pevnou režisérskou ruku. Ten film je o nepříjemných smutných věcech v životě lidském, ale díky Beatě na mě nepůsobí vlastně vůbec smutně. Vnímám v něm sílu a pevnost, díky které se dá trápení přežít. A se ctí.

Všechny tři filmy jsou založené na skutečném příběhu rodiny Beaty Parkanové, hrál jste už jejího tatínka, ve Slově dědečka… a v tom třetím?

Zase stejného dědečka. Jen už budu víc v letech, šedivější. Beata chtěla, abych vypadal, jak dřív dědečkové vypadali. „Na natáčení ti pěkně vyholíme plešku.“

„Ne, Beato, to ne. To asi nepůjde, točím ještě jinej film,“ bránil jsem se. Plešku jsem si užil až až, když jsem hrál prezidenta Beneše, chodil jsem s tím tři čtvrtě roku! Nakonec to šlo s dědečkem bez plešky. Šedivý vlasy už mám svoje, tak jsme ještě přitvrdili, nechal jsem se víc zarůst a bylo to.

Však vy už byste dědečkem být teoreticky mohl, ne?

Starší dceři je dvacet. Takže mohl. Ale v hereckých rolích snad budu ještě nějaký čas „jen“ tatínek. Opravdová životní role dědečka by mi asi nevadila už teď. Každopádně v září jsem dotočil ještě jeden film, kde hraju tatínka hlavní hrdinky a myslím, že jako dědeček nevypadá, takže dobrý. (Film Její tělo, příběh skokanky do vody, která musí po úraze skončit s kariérou, pozn. red.)

Jak ležím v posteli s depresí

Váš hrdina Václav z filmu Slovo se propadne do těžké deprese, je pár měsíců i v psychiatrické léčebně. U filmu jsem si vzpomněla na vaši maminku, která těžkou duševní nemocí trpěla a v jejím důsledku i zemřela. Neotvíralo vám to dávné smutné vzpomínky? Nebo vás to naopak víc propojovalo s Václavem?

Ty vzpomínky jsou a budou bolavé navždycky, ale čas tu bolest milosrdně zmírnil. Spojnice s mou zkušeností a rolí Václava tam byla. Měl jsem o těchto věcech velmi konkrétní představu. Nemám to odkoukaný z filmů. A precizní režijní vedení od Beaty taky udělalo svoje.

Máte nějaký příklad?

Nemusela mi toho říkat moc, známe se dobře, ale v jednu chvíli, když jsme točili scénu, jak ležím v posteli s depresí a jím strouhanou mrkvičku od Věrky, přišla ke mně a říká: „Takhle dýcháš, prosím tě, takhle dýcháš?“

„Co se ti nelíbilo na mým dechu?“ „Něco tam bylo špatně s dechem,“ říká ona. Tak jsem si hrábnul ještě hlouběji, soustředil se na něj víc. Viděl jsem před sebou mámu v těchto stavech. V jejím dechu byla