Tajemství černých kruhů v hlíně. Na okraji Prahy odkryli vzácnou památku. Nebo jen módní výstřelek z doby kamenné

Developerský projekt na okraji Prahy odhaluje pozůstatky stavby staré sedm tisíc let. Ukazuje však také paradoxy záchranné archeologie – bez zásahu odborníků by památka zůstala skrytá, zároveň ji však průzkum ničí. Nikdo navíc přesně neví, k čemu rondel sloužil.

Díry v zemi jsou hluboké a není těžké je postřehnout. Opravdu zákeřné jsou ale modré provázky natažené mezi dvěma, na první dojem náhodně umístěnými hřebíky, jen pár milimetrů nad zemí. Za jejich zničení se archeologům platí flaškou rumu nebo jiného tvrdého alkoholu. Pro tu by člověk musel po udusané hlíně zpátky do vesnice. Nejen proto je lepší dávat si pozor a neničit archeologům pečlivé značení.

Ne, že by to byla do obchodu dlouhá cesta. Provázky i díry se nachází na okraji Vinoře na samotném okraji Prahy. Pár metrů od nich jsou nové bytové domy, z jejichž balkonů teď jejich obyvatelé mohou koukat a hloubat, jak žili jejich předchůdci před 7000 lety.

To, co vidí, nechává hodně prostoru pro fantazii. Historické naleziště seshora vypadá jako nepravidelný kruh tvořený jámami, které ze všeho nejvíce připomínají menší hroby. Když se člověk zadívá opravdu pozorně, uvidí, že to, co tyto díry spojuje, je vrstva černé hlíny.

Černá v tomhle případě značí dobré zprávy. Vrstvy totiž archeologům prozrazují to, že zde v minulosti něco bylo, i to, jak hluboko mají kopat. „Je to v podstatě jednoduché, protože pokud hlínu vykopete a vrátíte ji zpátky, je většinou tmavší, má jiný charakter, složení a barvu,“ vysvětluje vedoucí výkopových prací Miroslav Kraus z Archeologického ústavu Akademie věd.

Co přesně archeologové na okraji Prahy vykopali, zůstává záhadou. Tedy, abychom byli přesní – odborníci velice dobře vědí, že