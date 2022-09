Radniční veletoče na severu Čech. Babiš i ODS ztratili své tradiční voličské bašty

Dělí je od sebe jen řeka a asi deset minut jízdy autem. Přesto tam komunální volby dopadly zcela odlišně. V severočeských Lovosicích osm let vítězilo hnutí ANO. Teď ho do opozice posílá nové občanské sdružení. Na druhém břehu v Litoměřicích zase po dvaceti letech končí vláda ODS. Nejvíc hlasů tam naopak dostalo hnutí expremiéra Andreje Babiše. Obyvatele obou měst ale spojuje něco jiného než radniční veletoče – mají politiky plné zuby.

„Otřes v Lovosicích,“ hlásá titulek lokálního deníku. Ve městě mezi kopci Českého středohoří ale nedávné volební drama připomínají už jen dva plakáty visící na náměstí. Jinak zde žhavé změně na radnici nikdo příliš pozornosti nevěnuje. Jediné, co tu doutná, jsou grilující se kuřata ve stánku naproti.

Opodál postává hlouček místních důchodů. Zrovna čekají na autobus do Prahy na koncert. „Vůbec se mě na to neptejte,“ kroutí hlavou jeden z nich. Od stánku s grilovanou drůbeží zrovna přichází muž ve středním věku. „Volil jsem, no, tradičně. Tak jsme v Lovosicích,“ říká Josef.

„Takže