Praha bez trestně stíhaných radních? Spolu odmítá podmínky Pirátů, ti nechtějí být otloukánky

Pondělní podvečerní schůzkou začalo v Praze vyjednávání mezi dvěma hlavními aktéry plánované koalice – Piráty a uskupení Spolu. Na něm si strany představily, s jakými pozicemi do jednání vstupují a co od něj očekávají.

Spolu by si přálo koalici na současném vládním půdorysu, tedy ještě s Piráty a Starosty. „Na toto jednání jsme přišli bez jakýchkoli podmínek. Čistě s tím, že jsme ochotni jednat na půdorysu stávající vládní koalice,“ řekl po jednání lídr Spolu a kandidát na primátora Bohuslav Svoboda (ODS).

Piráti naopak do debaty vstupují s tím, že by rádi do nově vznikající koalice přibrali také Prahu sobě pod vedením Jana Čižinského.

„Chceme pokračovat v nastoleném rozvoji města a za tímto účelem chceme, aby byla koalice vyjednávána nejen na půdorysu centrální vlády, ale také se zahrnutím Prahy sobě. Chceme, aby v radě zasedly osoby poctivé a kompetentní, které budou mít Prahu na plný úvazek,“ shrnul pozice Pirátů primátor Zdeněk Hřib.

První jednání tak zatím ke vzájemné spokojenosti nevedlo. „Druhá strana si stanovila celou řadu podmínek, které jsou velmi složité. Jsou naformulovány tak, že by Pirátská strana měla uvažovat o tom, jestli tyto podmínky mají reálný výstup či reálné řešení,“ komentoval to po schůzce Svoboda.

Podmínky, přes které nejede vlak

Většina jednání se podle Hřiba točila kolem pirátské podmínky, aby v radě neseděli trestně stíhaní či odsouzení politici. Potvrzuje to také jeden z vyjednavačů Pirátů Daniel Mazur. „Pro Spolu je to nepřijatelné. Argumentovali tím, že i trestně stíhaný má za sebou spoustu voličů a mandát,“ dodává.

Od člena vyjednávacího týmu za koalici Spolu Marka Bendy zase zaznívá, že jednání nebylo