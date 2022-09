Nové divadelní premiéry představují Ukrajinky s evakuačními zavazadly i islandského floutka

Trójanky alternativního uskupení Depresivní děti touží po penězích ve Venuši ve Švehlovce a Měsíční kámen Kamily Polívkové v taktéž pražském Studiu Hrdinů nabízejí na jedné straně výřečný naturalismus a na druhé lyrickou montáž.

Jedenáct ukrajinských hereček z několika desítek přihlášených bylo vybráno do nové inscenace Trójanky režiséra Jakuba Čermáka. Poté co pojal české politické prostředí v minulé hře Očistec si zaslouží každý, tentokrát Čermák geograficky expanduje hned dvěma směry.

Jeho aktuální inscenace Trójanky kombinuje příběh dvou klasických antických her (Euripidovy Trójanky a Hekabé), který dává do souvislosti se současným děním na Ukrajině a poukazuje na nesmyslnost násilných činů páchaných na ženách ve jménu války. „Trójanky jsou do značné míry hra extrémní, stejně jako situace, kterou zažíváme,“ říká Čermák.

Samotná hra získává další rozměr i tím, že angažované umělkyně musely samy před válkou utéct a ztvárnit jak