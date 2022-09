Ani milion Rusů poslaných do války nemusí v ekonomice chybět. Mobilizace ale znamená pro Rusko jinou pohromu

Analýza: Ruská ekonomika může během následujících měsíců přijít o několik milionů mužů. Statisíce jsou mobilizovány do armády, statisíce emigrují, miliony přivede zhoršující se situace v zemi do deprese a budou si ji léčit vodkou nebo drogami. Rusko už tohle totiž několikrát zažilo. Vydrží to ekonomika země svázaná sankcemi tentokrát?