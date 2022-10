Zkoumá, jak se správně učit: dokola si číst text a podtrhávat není efektivní

Na vysokou školu přicházejí gymnazisté, kteří očekávají, že dostanou klíčové informace v prezentaci. Když jim dáme článek, text nebo učebnici, neumějí si vytáhnout to podstatné, říká výzkumnice Kamila Urban.

Kamila Urban zkoumá efektivní způsoby učení a považuje za chybu, že děti ve školách nejsou vedeny k metakognici, tedy k tomu, aby poznávaly a sledovaly své vlastní přemýšlení. Kdyby to uměly, naučily by se vybírat si efektivní techniky učení. Zároveň by mohly získat lepší představu o sobě samých.

V rozhovoru se kromě jiného dočtete:

jaké jsou efektivní techniky učení,

jak dětem ve školce citlivě říct, že se mýlí,

jak dětem klást otázky, které jim vybudují zdravý sebeobraz,

jak se mají nové věci učit dospělí.

Setkáváte se s tím, že člověk stráví 13 let ve školním systému, a na konci stále neví, jak se efektivně učit?

Učím pedagogickou psychologii. Když se na první hodině studentů ptám na jejich představy o tomto tématu, říkají mi: „Chceme se konečně naučit, jak se učit.“ Když pak probíráme efektivní strategie, zpětná vazba je každý rok stejná: „Proč jsme se to nedozvěděli dřív?“

Jaké strategie učení si děti nejčastěji osvojí?

Ať jsou to naše, nebo zahraniční výzkumy, všechny ukazují, že nejčastější strategií při učení je