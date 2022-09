Kdo povede krajská města: SPD obsadí zastupitelstva, vládní strany se ANO neštítí

Ve velké části krajských měst se výsledky nesly v jednotném duchu: v řadě z nich posílilo hnutí ANO. Někde i velmi výrazně; například ve Zlíně oproti minulým volbám vyrostlo o více než 13 procent.

Právě Zlín byl symbolem slabších výsledků Starostů, které poznamenala i nedávná kauza Dozimetr. Jiného vítěze než hnutí ANO mají nicméně hned v několika městech, kromě Prahy a Brna také v Plzni, Liberci a Českých Budějovicích. V řadě měst bude ANO pokračovat v koalicích se stranami současné vlády.

Dalším trendem, který volby do krajských měst provázel, byly úspěchy SPD. Hnutí se sice nepodaří dostat do magistrátních koalic, i tak se ale dostalo do zastupitelstev všech krajských měst. V šesti městech si dokonce SPD (nebo koalice, kterou strana vedla) připsalo dvouciferný výsledek. Nejúspěšnější bylo hnutí Tomia Okamury v Olomouci, kde získalo 11,4 procenta. (Podrobné výsledky z Prahy, Brna a Plzně přinášíme v samostatných textech.)

Liberec

Vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) zahájili v Liberci koaliční jednání ještě před sečtením všech hlasů. Starostové získali 12 mandátů z 39 v zastupitelstvu, o čtyři méně než před čtyřmi lety. Druhé skončilo ANO, které bude mít 11 zastupitelů stejně jako v roce 2018. Jako nejstabilnější spojení se tak jeví koalice právě s ANO, současný primátor Liberce Jaroslav Zámečník ale nevylučuje ani spojení s ODS, uskupením Liberec otevřený lidem (LOL) nebo Piráty. Oslovil všechny strany s výjimkou SPD.

„My jsme se setkali se všemi stranami, kromě SPD. Zeptali jsme se na jejich představu spolupráce s námi. Teď máme zasedání a chtěli bychom ještě dnes uskutečnit druhé kolo jednání; teprve z druhého kola vzejde kontura možné koalice,“ potvrdil současný primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Jak široká široká koalice by mohla vzniknout, ale nechtěl specifikovat. „Mohu říci, že v tuto chvíli jednáme s